МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО

Анкара, , 18:41 — REGNUM Турция не будет интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в системы противовоздушной обороны НАТО, оставив их под полным контролем Анкары, заявил 16 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

При этом Чавушогу отметил, что опасения Вашингтона о том, что ЗРС российского производства считают секретные данные новых самолётов НАТО, беспочвенны.

Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.

Напомним, Вашингтон продолжает давить на Анкару, пытаясь заставить Турцию отказаться от закупки российских систем ПВО.

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