Москва, 21 мая, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят 24 мая в Москве вопросы интеграции, ситуацию с «загрязнением» нефти в трубопроводе «Дружба» и белорусской задолженности перед Россией за реализацию незаконной схемы с поставками так называемых растворителей. Об этом сообщил журналистам сегодня, 21 мая, пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

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«В ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, запланированной на пятницу, 24 мая, в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами», — рассказал Осипов.

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«Кроме того, планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей», — цитирует Sputnik пресс-секретаря председателя правительства РФ.

Издание напомнило, что вскрытые летом 2012 года схемы беспошлинного экспорта из Белоруссии дизтоплива под видом разбавителей привели к конфликту между Москвой и Минском. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в июле 2012 года публично упрекнул белорусские власти в контрабанде, и до конца года частные белорусские нефтетрейдеры были вынуждены прекратить бизнес по этой схеме. Однако в 2017 году проблема вновь актуализировалась после того, как бывший сотрудник КГБ Белоруссии из Витебска передал Шведскому радио документы, указывающие, что белорусские компании экспортировали нефтепродукты под видом растворителей и разбавителей, чтобы не уплачивать экспортные пошлины в бюджет РФ.

Отметим, о «растворительно-разбавительной» схеме ИА REGNUM и белорусские СМИ сообщали в 2011—2012 годах, однако лишь к лету 2012 года проблему стали публично проговаривать на правительственном уровне. Совмин Белоруссии заверял, что экспорт нефтепродуктов в Евросоюз под видом «растворителей», «разбавителей» и «смазок» был вполне легальным.

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