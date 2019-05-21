Санкт-Петербург, 21 мая, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Рабочая группа при петербургском филиале ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) подготовила предложения о том, как доработать проект реновации Конюшенного ведомства и прилегающего к нему квартала в центре Петербурга, сообщили ИА REGNUM в Обществе охраны памятников. Эксперты считают необходимым устроить там масштабное межмузейное пространство, а также разработать дорожную карту со всеми этапами реализации проекта.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Конюшенного ведомства (фото 2018 года)

На первом заседании рабочая группа обсудила функционал Конюшенного ведомства, освоение подземного пространства и имущественные вопросы. По словам заместителя председателя Совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика, проект должен предусматривать размещение в стенах ведомства одной генеральной функции и множества вспомогательных. Ведущую роль он предложил отдать музейно-экспозиционной деятельности. При этом не ограничиваться экспонированием фондов только одного музея или одного направления в искусстве, а организовать полноценное межмузейное выставочное пространство.

«Здесь могут быть организованы помещения для всех петербургских музеев, которым сегодня не хватает места для демонстрации экспонатов. В галереях ведомства мы могли бы выставить крупногабаритные экспонаты Русского музея, Эрмитажа, а также музеев из других российских регионов», — сказал Мильчик.

Инвестору «СТАРТ-Девелопмент» рекомендовали в ближайшее время провести переговоры и получить обратную связь от музейного сообщества.

«У нас есть шанс создать уникальный выставочный проект, способный представлять как классическое, так и современное искусство. Но для этого нужно прийти к максимальной музейной кооперации, в том числе и с Музеем истории города и комитетом по культуре, у которых есть собственное видение работы с ведомством», — отметил заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

К единому мнению по поводу подземных парковок или залов эксперты прийти не смогли. Михаил Мильчик и архитектор Владимир Ленов считают нужным максимально использовать этот ресурс при условии сохранности основных конструкций памятника, что потребует от инвестора «безупречной, ювелирной работы с фундаментами», что дорого и сложно, но «так делают во всем мире», в связи с чем парковка обязана быть под землей.

Однако Александр Кононов и главный архитектор Эрмитажа Виктор Туралин придерживаются более осторожной позиции из-за сложного технического состояния фундаментов памятника. Они попросили автора концепции, архитектора Сергея Мишина и инвестора просчитать и представить рабочей группе два варианта решения: с минимальным освоением подземного пространства и с максимальным, —чтобы найти наиболее сбалансированный сценарий.

Рабочая группа поддержала идею «СТАРТ Девелопмент» о включении в проект территории Конюшенного двора и ее раскрытии для существующей уличной сети. «С инвестиционной точки зрения крайне важно соединить Конюшенную площадь с Невским проспектом, это перераспределило бы туристические потоки в этой зоне. Подобные проекты затевались и в 1970-х годах, и в 2000-х», — заметил Владимир Ленов.

Начать реализовывать проект нужно именно с реновации разрушающегося памятника, согласились эксперты, а работа со зданием двора станет вторым этапом. В течение месяца инвестор должен подготовить дорожную карту, в которой будут прописаны этапы и стоимость работ, перечень механизмов работы с собственниками.

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Напомним, история с попытками реновации Конюшенного ведомства тянется в Петербурге долгие годы. Комплекс зданий памятника федерального значения расположен в историческом центре северной столицы. В 2017 году экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ставил «крайний срок — месяц» на разработку и запуск проекта реновации, так как здания неуклонно разрушались. Тем не менее проект так и не запустили.

Со «СТАРТ-Девелопмент» соперничала компания «Тандем-Истейт», которая готова была справиться за меньшую сумму, но Смольный предпочел первый вариант. Он выполнен архитектурным бюро STUDIO-MISHIN. Руководитель студии Сергей Мишин предлагает комплексное развитие территории Придворно-конюшенного ведомства, включая здания Конюшенного ведомства, Конюшенного двора, Мастерового двора, Конюшенного музея. Также он намерен создать там подземную парковку под Конюшенной площадью, а под дворами — музейное пространство. Разработчики хотят сделать Конюшенное ведомство одной из вершин «золотого треугольника» центра Петербурга, наравне с Эрмитажем и Русским музеем.

На заре формирования концепции потенциальные инвестиции называли на уровне 8,6 млрд рублей, при этом на Конюшенное ведомство предполагалось потратить 6,4 млрд рублей, на парковку — 1,4 млрд рублей, на реставрацию остальных упомянутых зданий — 800 млн рублей.