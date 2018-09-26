Смольный просят прояснить судьбу Конюшенного ведомства

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 26 сентября утвердили запрос к губернатору города о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства — памятника архитектуры федерального значения, которому требуется серьезная и дорогостоящая реставрация.

Ранее в Смольном выработали основные условия конкурса на реконструкцию Конюшенного ведомства.

Автор запроса, депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») просит Георгия Полтавченко сообщить, почему проект реставрации Конюшенного ведомства планируется осуществить на принципах концессии с частным инвестором, а не путем передачи комплекса зданий Конюшенного ведомства в распоряжение Государственного музея истории Петербурга, который мог бы разместить там свои экспозиции и коллекции.

От Смольного просят объяснить, на основании каких документов и аргументов принято решение о реализации проекта реставрации и приспособления Конюшенного ведомства для современного использования именно в варианте государственно-частного партнерства. А также указать кем персонально было принято это решение. Также губернатора просят уточнить состав имущества, который может быть передан в распоряжение концессионера.

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Главный элемент комплекса — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Александра Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).

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