Астана, 22 мая, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Протестные настроения в Казахстане накануне президентских выборов стали суммой давно копивших в обществе проблем, считает казахстанский политолог Замир Каражанов. Обсуждая с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким предвыборную ситуацию в своей стране, Каражанов напомнил, что граждане в последние годы были недовольны многим — и работой госорганов, и экономическим положением страны и самих граждан. Выплеск этого недовольства повлек за собой протесты, на которые власть среагировала задержаниями активистов и блокировкой социальных сетей.

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Эти действия власти предпринимали и раньше в попытке стабилизировать обстановку. Тем не менее блокировка соцсетей не решает проблем, ведь проблемы в интернете только обсуждают, а существуют они в реальности. Тем не менее изменения в стране уже идут, считает политолог.

«Мы видим, что происходит трансформация власти и смена президента. Приходиться надеяться на то, что это не единственные перемены, которые произойдут. В стране накопились и проблемы, которые необходимо решать, о чём говорилось выше. Поэтому надеюсь, что выборы не ограничатся только сменой власти», — говорит Каражанов.

Читайте интервью Евгении Ким с Замиром Каражановым: «Дело не в выборах»: что стоит за протестными настроениями в Казахстане?