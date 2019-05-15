«Дело не в выборах»: что стоит за протестными настроениями в Казахстане?

Евгения Ким, , 23:50 — REGNUM

«Как показали бурные события в арабских странах, сегодня в мире никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств в политической жизни. Поэтому не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM текущую политическую ситуацию в Казахстане.

: С чем связаны протестные настроения накануне выборов президента Казахстана?

— В данный момент действительно имеет место нарастание протестных настроений в обществе. Но тенденция связана не только с выборами или трансформацией власти. Недовольство в обществе наблюдалось в последние годы. В основном это было связано с работой государственных органов и правоохранительных структур.

Также о себе давали знать относительно низкие темпы роста экономики, что приводило к замедлению роста доходов населения и ухудшению социального положения граждан.

Сегодня эти проблемы «суммировались», что повлекло за собой рост протестных настроений во время предвыборной кампании и реакцию на них властей, которая выражалась в задержаниях активистов и блокировке социальных сетей.

: Задержания активистов и блокировки соцсетей в Казахстане были и раньше. С чем это связано сейчас?

— Подобные прецеденты в Казахстане всегда были связаны с политическими событиями в стране, не стал исключением и нынешний этап развития республики. Делается попытка стабилизировать обстановку посредством блокировки соцсетей и иных мер.

В принципе, это стандартная практика для стран постсоветского пространства. Но мы все понимаем, что «блокировка» проблем не решит. Поскольку проблемы не в интернете, там только обсуждают их, а в реальной жизни.

: Почему российские и казахстанские СМИ практически не пишут об этом?

— Не соглашусь с тем, что российские или казахстанские СМИ ничего не пишут. Иначе мы бы не знали о событиях. Другое дело, что информационная повестка дня официальных, то есть подконтрольных властям, и неофициальных СМИ очень разная. Это проблема самих средств массовой информации.

Ведь одно дело — работать с государством, а другое — работать на читателя, зрителя, аудиторию, то есть в рыночной, конкурентной среде. Кстати, это обстоятельство сильно сказывается и на профессионализме СМИ и работающих в них журналистов.

: Как Акорда оценивает обстановку?

— Я думаю, что в Акорде нормально оценивают обстановку в стране. Дело в том, что протестные настроения сами по себе еще не является кризисом. Во Франции мы видим, как «желтые жилеты» протестуют с прошлого года. Дело не в том, как оценивать обстановку, а в том, как реагировать на них.

Обратите внимание на слова президента Касым-Жомарт Токаева в предвыборный период о том, что нужно усилить борьбу с коррупцией и даже провести политические реформы. Любые выборы в любой стране предполагают какие-то перемены.

Наверное, в Акорде тоже понимают, что необходимы изменения в работе государства, в политической жизни, в судебной и в правоохранительной сферах. Это необходимо воплотить в жизнь не в угоду протестующим, а для устойчивого развития Казахстана в обозримой перспективе.

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: Как лично Вы оцениваете вероятность форс-мажоров перед выборами президента Казахстана и во время их проведения?

— Как показали бурные события в арабских странах, сегодня в мире никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств в политической жизни. Поэтому не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь.

Относительно Казахстана можно сказать, что процесс трансформации уже прошел несколько этапов в спокойной обстановке. Мы видели то, как определились с преемником Нурсултана Назарбаева, при этом не было войны «всех против всех» внутри правящего класса. Последние годы в Казахстане вводились поправки в действующее законодательство, которое должно было создать легитимные условия для передачи власти от одного лица другому.

Сегодня эти меры также направлены на то, чтобы укрепить стабильность в ходе транзита власти. В принципе, пока политические процессы в Казахстане протекают относительно спокойно и даже предсказуемо.

: Что эти выборы реально изменят для кандидатов, которые не имеют шансов на победу?

— Изменения в стране уже идут. Мы видим, что происходит трансформация власти и смена президента. Приходиться надеяться на то, что это не единственные перемены, которые произойдут. В стране накопились и проблемы, которые необходимо решать, о чём говорилось выше. Поэтому надеюсь, что выборы не ограничатся только сменой власти.

Поскольку из истории человечества мы знаем, что перемены в обществе, как правило, происходили после перемен во власти.

Если говорить о политической карьере других кандидатов, кроме Токаева, то, как показывает казахстанская действительность, после выборов о них быстро забывают. По крайней мере — в обществе. Поэтому не вижу смысла говорить об их перспективах.