«Дело не в выборах»: что стоит за протестными настроениями в Казахстане?

Евгения Ким, 15 мая 2019, 23:50 — REGNUM
«Как показали бурные события в арабских странах, сегодня в мире никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств в политической жизни. Поэтому не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM текущую политическую ситуацию в Казахстане.
: С чем связаны протестные настроения накануне выборов президента Казахстана?
— В данный момент действительно имеет место нарастание протестных настроений в обществе. Но тенденция связана не только с выборами или трансформацией власти. Недовольство в обществе наблюдалось в последние годы. В основном это было связано с работой государственных органов и правоохранительных структур.
Также о себе давали знать относительно низкие темпы роста экономики, что приводило к замедлению роста доходов населения и ухудшению социального положения граждан.
Сегодня эти проблемы «суммировались», что повлекло за собой рост протестных настроений во время предвыборной кампании и реакцию на них властей, которая выражалась в задержаниях активистов и блокировке социальных сетей.
: Задержания активистов и блокировки соцсетей в Казахстане были и раньше. С чем это связано сейчас?
— Подобные прецеденты в Казахстане всегда были связаны с политическими событиями в стране, не стал исключением и нынешний этап развития республики. Делается попытка стабилизировать обстановку посредством блокировки соцсетей и иных мер.
В принципе, это стандартная практика для стран постсоветского пространства. Но мы все понимаем, что «блокировка» проблем не решит. Поскольку проблемы не в интернете, там только обсуждают их, а в реальной жизни.
: Почему российские и казахстанские СМИ практически не пишут об этом?
— Не соглашусь с тем, что российские или казахстанские СМИ ничего не пишут. Иначе мы бы не знали о событиях. Другое дело, что информационная повестка дня официальных, то есть подконтрольных властям, и неофициальных СМИ очень разная. Это проблема самих средств массовой информации.
Ведь одно дело — работать с государством, а другое — работать на читателя, зрителя, аудиторию, то есть в рыночной, конкурентной среде. Кстати, это обстоятельство сильно сказывается и на профессионализме СМИ и работающих в них журналистов.
: Как Акорда оценивает обстановку?
— Я думаю, что в Акорде нормально оценивают обстановку в стране. Дело в том, что протестные настроения сами по себе еще не является кризисом. Во Франции мы видим, как «желтые жилеты» протестуют с прошлого года. Дело не в том, как оценивать обстановку, а в том, как реагировать на них.
Обратите внимание на слова президента Касым-Жомарт Токаева в предвыборный период о том, что нужно усилить борьбу с коррупцией и даже провести политические реформы. Любые выборы в любой стране предполагают какие-то перемены.
Наверное, в Акорде тоже понимают, что необходимы изменения в работе государства, в политической жизни, в судебной и в правоохранительной сферах. Это необходимо воплотить в жизнь не в угоду протестующим, а для устойчивого развития Казахстана в обозримой перспективе.
: Как лично Вы оцениваете вероятность форс-мажоров перед выборами президента Казахстана и во время их проведения?
— Как показали бурные события в арабских странах, сегодня в мире никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств в политической жизни. Поэтому не стоит говорить «гоп», пока не перепрыгнешь.
Относительно Казахстана можно сказать, что процесс трансформации уже прошел несколько этапов в спокойной обстановке. Мы видели то, как определились с преемником Нурсултана Назарбаева, при этом не было войны «всех против всех» внутри правящего класса. Последние годы в Казахстане вводились поправки в действующее законодательство, которое должно было создать легитимные условия для передачи власти от одного лица другому.
Сегодня эти меры также направлены на то, чтобы укрепить стабильность в ходе транзита власти. В принципе, пока политические процессы в Казахстане протекают относительно спокойно и даже предсказуемо.
: Что эти выборы реально изменят для кандидатов, которые не имеют шансов на победу?
— Изменения в стране уже идут. Мы видим, что происходит трансформация власти и смена президента. Приходиться надеяться на то, что это не единственные перемены, которые произойдут. В стране накопились и проблемы, которые необходимо решать, о чём говорилось выше. Поэтому надеюсь, что выборы не ограничатся только сменой власти.
Поскольку из истории человечества мы знаем, что перемены в обществе, как правило, происходили после перемен во власти.
Если говорить о политической карьере других кандидатов, кроме Токаева, то, как показывает казахстанская действительность, после выборов о них быстро забывают. По крайней мере — в обществе. Поэтому не вижу смысла говорить об их перспективах.