Сеул, 21 мая, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Южнокорейские предприниматели назвали Бурятию спящей красавицей, которую необходимо разбудить. Глава республики Алексей Цыденов согласился с такой характеристикой, добавив, что кто разбудит «красавицу», тот «своё получит». Об этом речь зашла на церемонии открытия российско-корейского экономического форума 21 мая, в котором приняла участие делегация из Улан-Удэ. Прямую трансляцию с мероприятия вёл в «Фейсбуке» журналист Батодалай Багдаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

А чуть ранее в тот же день бурятские чиновники посетили парламент Кореи. В ходе встречи вице-спикер Национальной ассамблеи Кореи Джу Сонг Ёном напомнил, что в следующем году Корея и Россия будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, поэтому обе страны определили его годом взаимного обмена между Кореей и Россией. Стороны также поставили цель достичь взаимного торгового оборота в 30 млрд долларов.

Стимулировать сотрудничество Кореи с Республикой Бурятия, по его словам, будет включение последней в Дальневосточный федеральный округ. Он также сообщил, что в июне в Улан-Удэ пройдет этап корейского музыкального конкурса K-Pор.

«Предлагаю провести международный фестиваль К-Рор в столице Республики Бурятия, Улан-Удэ. Кстати, 2 июня, пятый по счету сибирский отборочный турнир K-Pop World Festival состоится в театре оперы и балета Улан-Удэ», — сказал господин Джу Сонг Ён.

В свою очередь, Алексей Цыденов отметил, что лидеры обеих стран — Владимир Путин и Мун Чжэ Ин уделяют особое внимание развитию экономического партнерства между нашими странами.

«Мы готовы на своем уровне налаживать взаимодействие по целому спектру направлений: от туристического бизнеса до сельского хозяйства. Знаем, что корейский бизнес демонстрирует лучшие мировые традиции ведения бизнеса, использует передовые практики и предъявляет высокие требования к своей работе и работе своих партнеров», — подчеркнул Алексей Цыденов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корейских инвесторов в Бурятии интересуют прежде всего водные и энергетические ресурсы. По словам президента корейского энергетического конгломерата Daesung Group Ким Ен Хуна, в Бурятии сосредоточены два вида ресурсов из трех — вода и энергетика, на которые в будущем будет делаться основной упор.

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Также напомним, что в апреле 2019 года представители торгово-промышленной палаты Бурятии побывали с официальным визитом в Северной Корее. Председатель ТПП Петр Ертанов сообщил тогда о договоренностях по поставке в КНДР продуктов питания и отделочных материалов. Также предполагается открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты.

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