Корейских бизнесменов интересуют в Бурятии вода и газ

Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM В Бурятии сосредоточены два вида ресурсов из трех — вода и энергетика, на которые в будущем будет делаться основной упор. Об этом заявил президент корейского энергетического конгломерата Daesung Group Ким Ен Хун на встрече с группой чиновников из республики, в том числе главой Алексеем Цыденовым.

Делегация из Бурятии прибыла в Сеул 20 мая. Основной ей целью станет российско-корейский бизнес-форум, который пройдет 22 мая в столице Южной Кореи. На нем будут представлены экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности, а также крупные предприятия региона, такие как Улан-Удэнский авиазавод, кондитерская фабрика «Амта», «Бурятский фанерный завод «Ольхон» и другие.

Однако уже в ходе первой встречи корейские предприниматели озвучили свои приоритеты. По мнению президента Daesung Group, наличие в Бурятии больших водных и энергетических ресурсов делает её конкурентоспособным регионом.

В ответной речи Алексей Цыденов заметил лишь, что Бурятия не самый большой регион в России, добавив, «немного больше Италии».

«У нас есть научный прогноз, что в Бурятии есть 4,5 трлн кубов газа, но бурения и изысканий еще не было», — заявил он. По его словам, это своего рода лотерея — то ли будет, то ли не будет.

Добавим, что при этом республика не газифицирована, а все её надежды на это связаны с приходом газа из других регионов России.

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С освоением водных ресурсов ещё сложнее. Попытка строительства на Байкале завода по розливу байкальской воды в Култуке (Иркутская область) обернулась многочисленными нарушениями экологических норм. В конечном итоге суд признал выдачу разрешения на строительство завода незаконным.

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