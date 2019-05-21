Москва, 21 мая, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Запад не любит Россию, но, в принципе, в мире вообще никто никого не любит — всем своя рубашка ближе к телу. А у России с Европой такой длительный опыт противостояния, да ещё и по большей части не в их пользу, что трудно рассчитывать на их симпатии — разве что вдруг им от РФ что-то остро потребуется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Впрочем, нынешний накал антироссийской критики и впрямь высок, возможно, даже более высок, чем во времена Холодной войны. Возможно, это связано с тем, что вся система американского доминирования в атлантическом регионе была построена на основе идеи о «красной угрозе», от которой США защищали «цивилизованный» мир», — предположил эксперт.

Когда соцблок распался, для стран Запада стали уже не столь очевидны основания американского господства. Они стали создавать свою единую валюту, отстаивать свой рынок, задумались даже о своей армии. Сейчас приходится заново раздувать тему русской угрозы, хотя Россия уже давно не рвётся осчастливливать европейский пролетариат.

«В информационно-открытом мире, где европейцы могут каждый день видеть на улицах русских туристов или смотреть российские телеканалы, это требует большего накала пропаганды, чем в 40−80-х годах XX века», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье написал, ЕС и США недолюбливают Россию. Западные политики видят в России не военного противника, а страну, отстаивающую идеологию, которая заключается в поддержании патриотизма и сохранении исторической памяти.

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