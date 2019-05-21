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Политика

В западных СМИ постоянно рассказывают о «российской угрозе», однако в Европе и США происходят события намного хуже

Прага, 21 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Европейские страны и Соединенные Штаты недолюбливают Россию за её приверженность традиционным ценностям, пишет чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для Parlamentní Listy.

Журналист считает, что западные политики видят в России не военного противника, а «силу здравого смысла», которая угрожает либеральным ценностям — Россия отстаивает идеологию, которая заключается в поддержании патриотизма и сохранении исторической памяти. В качестве примера журналист приводит празднование Дня Победы.

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Йиржи Кобза пишет, что в западных СМИ постоянно рассказывают о «российской угрозе», однако в Европе и США происходят события намного хуже, на которые никто не обращает внимания.

Кроме того, жителям России чужды крайние формы гендеризма и феминизма, ЛГБТ-парады и пропаганда наркотиков, которые стремительно укореняются на Западе, отметил Кобза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский певец Элтон Джон осудил «дискриминацию» сексуальных меньшинств в Восточной Европе, России и на Ближнем Востоке. По его мнению, «если бы не было такого фанатизма и ненависти», вирус иммунодефицита можно было бы победить быстрее.

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