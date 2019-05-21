Чиновникам Кремля и Белого дома вернули «урезанные» зарплаты — Песков
Москва, 21 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Заработные платы сотрудников администрации президента России и аппарата правительства повысили до докризисного уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая журналистам.
Иван Шилов ИА REGNUM
Чиновники
«Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те, что урезали. Тогда решение было связано с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет профицитный», — сообщил Песков.
Напомним, сотрудникам Кремля и Белого дома подняли зарплаты на 10%. Они были снижены на такую же величину 1 мая 2015 года указом президента РФ.
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