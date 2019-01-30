О росте зарплаты депутатов ГД: «Всё это ведёт к социальному взрыву»

Оренбург, , 12:57 — REGNUM Зарплаты депутатам Госдумы на 10% повышать было не нужно, поскольку размер их денежного довольствия и без того огромен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»), комментируя увеличение доходов депутатов Госдумы в 2019 году.

По его мнению, ситуация с повышением зарплаты депутатам Государственной думы ещё больше ухудшает моральное состояние населения.

«Она ещё больше показывает, что власть не думает о населении, своём народе. Ещё больше показывает, что она оторвана от народа и живёт своей жизнью. Всё больше разрыв между властью и обществом! И это ведёт к одному — конечно, социальным последствиям и взрыву», — сказал Фролов и добавил, что депутаты Госдумы, видимо, рассчитывают, что успеют покинуть территорию России, имея виллы за границей и отправляя за рубеж на учёбу своих детей.

Решение депутатов Госдумы об индексации своей зарплаты Фролов считает неприемлемым, поскольку установленная инфляция по России на 2019 год составляет 3,7%:

«Вот в законодательном собрании оренбургской области приняли решении проиндексировать все заработные платы, должностные оклады всей бюджетной сферы на 4,7%. Конечно, инфляция выше, чем 3,7%, поэтому мы в данном случае согласились повысить максимум на 1%. Потому что растут еще и материальные затраты. Бюджет заксобрания — 198 млн рублей. В данном случае мы не видим необходимости его повышать на 10 или 15%, как предлагает Госдума. Я знаю, что во многих субъектах России аналогично поступили, то есть инфляция составляет 4−5%.

Дело в чем? Сегодня отрыв денежного довольствия депутатов Госдумы в сравнении со средним доходом россиянина (средней зарплатой по экономике) больше в 10 раз!»

Сравнивая депутатские зарплаты, Владимир Фролов заметил, что региональный парламент держит себя в рамках приличия. Сегодня средняя заработная плата депутата заксобрания Оренбургской области составляет 73−75 тысяч рублей (без учёта зарплаты спикера и его заместителей). По отношению к средней зарплате по экономике (29 700 рублей) разница получается трёхкратная.

«Сегодня мы укладываемся, как законодательное собрание, в разумные рамки и справедливое отношение к установлению денежного содержания. Уверен, что это должны делать и на уровне правительства. Я бы предложил Государственной думе не повышать себе на 10% свои очень высокие денежные содержания, а ограничить денежное довольствие президенту РФ и правительству РФ, потому что там средняя зарплата уже доходит до 156 тысяч рублей. Вот этим вопросом депутатам надо было заняться!» — отметил политик.

Он подчеркнул, что сегодня Госдума и правительство РФ — это единая власть. Реальная оппозиция — это только фракция КПРФ. «Справедливая Россия» и ЛДПР же показали себя во всей красе во время голосования относительно законопроекта о высказываниях против власти, «они отмолчались, хотя все красиво выступали».

Владимир Фролов подчеркнул, что «такую Госдуму надо разогнать», но этот ответ будет лишь эмоциональным. Есть Конституция, где речь о триединстве власти и 450 депутатах Госдумы.

«Конечно, мы возмущены тем, что происходит Госдуме. Но в условиях нынешней власти менять Конституцию нельзя», — заявляет оренбургский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января на заседании круглого стола фракции ЛДПР её лидер Владимир Жириновский заявил, что в 2019 году зарплаты депутатов Госдумы увеличат. Рост составит 10% (с 300 до 330 тысяч рублей).

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