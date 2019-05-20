Скопье, 20 мая, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Пограничники Северной Македонии обнаружили восемь нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться в балканскую страну в скрытом отсеке на крыше грузовика, 20 мая передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Беженцы с Ближнего Востока, компактно разместившиеся в крыше фургона, въехали в Северную Македонию на грузовике с болгарскими номерами и направлялись в страны Евросоюза.

Водитель грузовика был задержан, мигранты переведены в центр содержания в городе Гевгелия и будут депортированы в Грецию.

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