Рабат, Марокко, , 19:17 — REGNUM

Военные Марокко задержали в Средиземном море три катера со 117 мигрантами на борту, 13 мая передает агентство Associated Press.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Также власти Марокко арестовали 40 человек при попытке перебраться на территорию испанского анклава в Мелилье.

При этом 52 беженцам удалось выбраться на территорию Испании, что марокканские власти называют самым крупным прорывом границы в Мелилье с октября 2018 года.

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