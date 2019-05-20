Ереван, 20 мая, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Решением суда производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова приостановлено. Об этом news. am сообщил адвокат Оганяна Карен Межлумян.

Photolure Роберт Кочарян

По его словам, только что звонили из аппарата суда, откуда сообщили о решении. Как отметил Межлумян, суд, по всей вероятности, обратился в КС для выяснения вопроса конституционности статьи 301.1 УК Армении (свержение конституционного строя), по которой выдвинуто обвинение Кочаряну и другим.

Ранее адвокаты экс-президента представили в суд подобное ходатайство, однако оно не было рассмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении Кочаряна под личное поручительство бывшего и действующего президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.

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