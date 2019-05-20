Москва, 20 мая, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Иностранный турпоток в Россию за январь-март 2019 года вырос на 1,6%. За I квартал в страну посетили 6,4 млн иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы. Москва

Основной въездной поток иностранцев в Россию приходится на страны ближнего зарубежья. Так, на первом месте в Топ-5 — Украина (1,7 млн, — 10,4%), Казахстан (870 т., +2,5%), Узбекистан (634,7 т., +15%), Таджикистан (689,1 т., +4,3%) и Китай — (342,1 т., +17%).

Всего в I квартале 2019 года в Россию приехали 4,7 млн граждан стран постсоветского пространства. В 2018 году с туристическими целями Россию посетили 4,2 млн туристов — на 10,3% больше, чем в 2017 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году въездной поток иностранных туристов в Россию вырос на 20%, составив около 4,2 млн человек. На рост иностранного турпотока оказали влияние чемпионат мира по футболу и ослабление рубля.

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