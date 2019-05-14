Систему выдачи электронных виз могут распространить на всю Россию

Москва, , 14:52 — REGNUM В будущем система электронных виз, возможно, будет распространена на всю территорию России. Такую возможность не исключил заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Читайте также: Более 22 тысяч человек въехали в Россию по электронной визе в 2018 году

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что на сегодняшний день электронную визу граждане иностранных государств могут оформить для посещения территории Дальневосточного федерального округа. При этом она выдаётся бесплатно. Также, по его словам, не планируется взимать плату и с посещающих по электронным визам Калининградскую область.

Однако, если опыт этих двух регионов будет признан успешным, то, возможно, система электронных виз в будущем будет распространена на территории России.

«И в этом случае нам нужно будет вводить консульский сбор», — приводит ТАСС слова Климова.

Также в сюжете: Электронные визы для Бурятии и Забайкалья начнут действовать в 2019 году

Названа дата ввода электронных виз в Калининградскую область

Замдиректор департамента пояснил, что такая мера позволить дисциплинировать людей. Так, с августа 2017 года из 81 тыс. поданных на электронную визу заявлений, невостребованными оказалась 21 тыс., а это дополнительная нагрузка и силы.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм выдачи электронных виз для граждан 18 государств был запущен на Дальнем Востоке с 1 августа 2017 года. Первыми новаторский для России инструмент опробовали морской пункт пропуска Владивостока и аэропорт «Кневичи». С января 2018 года число пунктов пропуска возросло до четырёх. По электронной визе можно въехать на Сахалин и Камчатку. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней.

Добавим, что с 1 июля 2019 года электронные визы начнут оформлять в особой экономической зоне Калининградской области. До этой даты правительство РФ утвердит список стран, граждане которых смогут обращаться за получением электронных виз для въезда на территорию Калининградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Упрощённый визовый режим запущен на Дальнем Востоке