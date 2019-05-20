Москва, 20 мая, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Основной удар политики защиты американского рынка приходится на Китай, который на сегодняшний день по своим производственным объёмам обогнал американскую экономику, занимая больше 20% мирового рынка против 17% США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Конечно, такая расстановка сил не может устраивать первую экономику в мире до сего момента. Более того, технологическая революция с внедрением процессов автоматизации и роботизации даёт возможность оборудования новейших заводов не в странах — фабриках по производству телефонов, автомобилей и других товаров, но в странах разработки данной продукции», — пояснила эксперт.

Таким образом, продукция Apple может быть вновь произведена в США, а не в Китае, и расходы на человеческие ресурсы не будут являться ключевым вопросом в данном случае. В связи с этим Трамп и провозглашает политику возвращения производства в США, что является общей тенденций для всех развитых стран.

«В данном случае для Китая такая ситуация не является критической, потому что Китай за всё это время смог усилить свою технологическую независимость от развитого мира, поэтому сборочные заводы становятся даже в какой-то степени дополнительной нагрузкой для современной экономики КНР», — высказала свое мнение Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает американские компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

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