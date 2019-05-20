Москва, 20 мая, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent сегодня, 20 мая, с открытия торгов превысила отметку $73 за баррель, прибавив за утро более 1,5%. Такое позитивное начало недели стало следствием воскресных заявлений представителей стран мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи в городе Джидда, на берегу Красного моря, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Естественно, что на фоне выжидательной позиции России наиболее важными для нефтяного рынка стали заявления представителя Саудовской Аравии. Халид аль-Фалих, министр энергетики королевства, заявил, что странам удается сохранить консенсус в отношении соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи», — напомнил эксперт.

Этого было достаточно для того, чтобы нефтяные котировки подскочили. Однако, как сообщает информационное агентство Reuters, Саудовская Аравия и Россия, обсуждая будущие варианты соглашения ОПЕК+ после июня, выбирают из двух сценариев с увеличением уровня добычи.

«Так что в рамках сегодняшнего дня Brent, вероятно, будет пользоваться относительно благоприятным краткосрочным новостным фоном, удерживаясь 20 мая в течение всего дня в диапазоне $72−73 за баррель. После чего ближе к середине — концу недели негативные настроения на нефтяном рынке могут вновь возобладать», — предполагает Быков.

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