Москва, 20 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке в России в 2020 году могут снизиться до 8%, такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«(Уменьшение ставки по ипотеке) может произойти в следующем году, может быть, к концу (2019) года», — сказал Греф.

По его словам, Центральный банк уже заявил о том, что пик инфляции уже пройден. Он добавил, что при инфляции ниже 4% ставки могут находиться в диапазоне 7−8%.

Как сообщало ИА REGNUM, средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом «Жилье и городская среда», в 2019 году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.

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