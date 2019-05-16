Дом.РФ: ипотека доступна для 40% семей в России

Москва, , 14:09 — REGNUM В России ипотечные кредиты доступны более чем для 40% семей. Об этом заявил замгендиректора института развития Дом. РФ, председатель правления Банка Дом. РФ Артем Федорко, сообщается на сайте компании.

По его словам, ипотечный портфель в стране продолжает расти уверенными темпами. Темпы роста в 2019 году сохранятся на уровне 25% в год.

«Доступность ипотеки высока и сохраняется на уровне мировых стандартов. Показатель доступности определяется по количеству семей, которые могут тратить на выплату кредита не более трети своих доходов», — пояснил Федорко.

Он считает, что число сделок по ипотеке к концу 2019 года будет увеличиваться. Ежегодно будет выдаваться 2,3 млн ипотечных кредитов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России намерен в ближайшие несколько лет добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8%.

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