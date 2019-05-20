Благовещенск, 20 мая, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В 2019 году Приамурье получит 476,3 млн рублей на реконструкцию дорог регионального и местного значения. Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram поделился информацией о предстоящей реконструкции автомобильных дорог региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Oleg1959 Автодорога

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«Так, Приамурье впервые участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в этом году получим 476,3 миллионов рублей, а дальше — по 405 миллионов рублей в течение 6 лет», — написал он.

Также губернатор рассказал, какие именно участки дорог подлежат ремонту уже в этом году.

«Что касается дорог регионального значения, средства пойдут на реконструкцию дороги «Благовещенск-Свободный» и ремонт мостов в Зейском, Мазановском и Селемджинском районах. Отдельно 1,2 миллиарда рублей из дорожного фонда пойдут на местные дороги — на субсидии бюджетам муниципальных образований. Что именно ремонтировать, будут решать сами муниципалитеты — главы, депутаты совместно с жителями», — рассказал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram рассказал о том, что в области стартовал большой проект по диагностике автомобильных дорог, ущерб которым был нанесён крупными паводками и глобальными стройками с применением большегрузных машин.