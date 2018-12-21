Камчатка получит самый большой в РФ трансферт на дороги

Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM Камчатский край получит самый большой среди всех субъектов России трансферт из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети. Распоряжение о выделении денег подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Правительство РФ выделило регионам 12 млрд рублей на дороги

Дополнительные средства — всего 2,17 млрд рублей — получат Камчатка, Приамурье, Колыма и Чукотка.

Как отметил Дмитрий Медведев, выделение средств на модернизацию дорожной сети в регионах стало возможным после корректировки бюджета на 2018 год.

«Мы её недавно провели вместе с коллегами из Государственной думы. Благодаря общему росту доходов мы сможем увеличить расходы на модернизацию дорожной системы ещё на 12 млрд рублей, что само по себе, конечно, отрадно», — заметил глава правительства.

В Камчатском крае средства в размере 1,3 млрд рублей направят на реконструкцию многострадальной трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

«Выделение этих средств — результат многих встреч и переговоров на федеральном уровне, в ходе которых мы неоднократно доказывали, что реконструкция Мильковской трассы необходима Камчатке. Эту работу мы начинали исключительно за счёт краевого финансирования, увидев результат нашей работы, федеральное дорожное агентство поддержало нашу инициативу. Ещё несколько участков были заасфальтированы благодаря нашей совместной работе. Остался финальный рывок — асфальтирование трёх участков общей протяженностью 34 километра. Их реконструкцию мы завершим в 2020 году с помощью выделенных из федерального бюджета средств», — рассказал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило дополнительные средства в размере 12,1 млрд рублей на модернизацию дорожной сети в регионах РФ. Средства получат 27 регионов России.