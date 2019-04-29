В Приамурье масштабно диагностируют дороги

Благовещенск, , 11:12 — REGNUM На своей странице в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о том, что в области стартовал большой проект по диагностике автомобильных дорог, ущерб которым был нанесён крупными паводками и глобальными стройками с применением большегрузных машин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Нанесённый дорогам ущерб не находит отражения в статистике, которая в 2018 году зафиксировала соответствие нормативам 75 процентов дорог, при том, что выборочная проверка показала, что только 27,6 процентов дорог соответствуют нормативам.

«Это гораздо больше похоже на правду и требует больших федеральных инвестиций. Проблема была озвучена на ВЭФ во Владивостоке, и президент распорядился провести масштабную диагностику. Это позволит нам увидеть полную картину, и составить план реконструкции дорожной сети», — рассказал Василий Орлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет территории опережающего развития «Свободный» утвердил план её перспективного развития. Отмечается, что ТОР «Свободный» является крупнейшей на российском Дальнем Востоке по объёмам инвестиций — портфель проектов в рамках подписанных с КРДВ соглашений составляет 948,5 млрд рублей. Их реализация позволит создать в Амурской области около 2800 новых рабочих мест.