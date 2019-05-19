Вашингтон, 20 мая, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскрыл свою позицию по вопросу абортов, реагируя на резонансные ограничения этой процедуры в ряде штатов. Он назвал три ситуации, по его мнению, допускающие аборт, на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что решительно выступает «за жизнь» (pro life), однако допускает прерывание беременности в случае изнасилования, инцеста или ради защиты жизни женщины. Он напомнил, что солидарен в этом вопросе с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

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Отметим, сторонники абортов выступают за право женщины на выбор (pro choice).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти штата Алабама запретили аборты на любом сроке беременности. Нарушившим запрет врачам грозит до 99 лет тюрьмы. Губернатор штата Джорджия запретил аборты после обнаружения у эмбриона сердечной деятельности.