Вашингтон, США, 13 мая 2019, 09:20 — REGNUM
Американская актриса Алисса Милано просит женщин перестать заниматься сексом в виде протеста против антиабортного закона, принятого в штате Джорджия. Предложение Милано высказала на своей странице в твиттере.
Закон, принятый в штате Джорджия и касающийся именно этого штата, запрещает производство аборта после установления сердцебиения эмбирона.
По мнению Милано, это напрочь лишает всех женщин всех репродуктивных прав, а раз так, то они не могут рисковать и не должны заниматься сексом.
«Присоединяйтесь ко мне в отказе от секса, пока мы не получим нашу телесную автономию обратно. Призываю к секс-забастовке».
Призыв актрисы быстро одобрили около 45 тысяч человек.