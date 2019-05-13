Вашингтон, США, , 09:20 — REGNUM

Американская актриса Алисса Милано просит женщин перестать заниматься сексом в виде протеста против антиабортного закона, принятого в штате Джорджия. Предложение Милано высказала на своей странице в твиттере.

Закон, принятый в штате Джорджия и касающийся именно этого штата, запрещает производство аборта после установления сердцебиения эмбирона.

По мнению Милано, это напрочь лишает всех женщин всех репродуктивных прав, а раз так, то они не могут рисковать и не должны заниматься сексом.

«Присоединяйтесь ко мне в отказе от секса, пока мы не получим нашу телесную автономию обратно. Призываю к секс-забастовке».

Призыв актрисы быстро одобрили около 45 тысяч человек.