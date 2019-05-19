Москва, 19 мая, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Певец Сергей Лазарев, который занял третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, был одним из самых ярких участников, с мощным вокалом. Об этом сообщила телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская в беседе с RT.

Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary Сергей Лазарев

По ее словам, для того, чтобы завоевать почетное первое место на конкурсе, российскому исполнителю не хватило «хитовости» песни.

«Это ещё всё-таки конкурс песни, — отметила телеведущая. — И здесь надо, чтобы была хитовая составляющая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил в финале «Евровидения-2019» 18 мая. Второе место занял итальянский певец Махмуду, третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

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