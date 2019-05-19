Третье место: Лазарев рассказал, о чем мечтает после «Евровидения»

Тель-Авив, Израиль, , 06:12 — REGNUM Российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев занял третье место по итогам конкурса. Певец доволен результатом, передает 19 мая «Пятый канал».

«Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место», — сказал Лазарев.

Певец выразил надежду, что зрители получили удовольствие от финала конкурса. Он также признался, что после выступления хочет выспаться и поесть маминых сырников.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале «Евровидения» победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место досталось итальянскому певцу Махмуду, третьим стал, как и в 2016 году, Сергей Лазарев.

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