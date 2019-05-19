Пекин, 19 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Пользователи китайской социальной сети Weibo призывают отказаться от продукции американской компании Apple в ответ на ограничительные меры в отношении Huawei, принятые администрацией США. Об этом сообщает BuzzFeed.

Иван Шилов ИА REGNUM Apple

15 мая президент США Дональд Трамп принял указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранное оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности (включая оборудование Huawei). Также американским компаниям было запрещено поставлять комплектующие и технологии этой китайской компании.

В ответ на решение администрации США пользователи социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) стали призывать отказаться от использования оборудования Apple и других американских технологических компаний.

«Функции смартфонов Huawei сопоставимы с возможностями iPhone от Apple или даже лучше. У нас есть такая хорошая альтернатива для смартфонов, почему мы до сих пор используем Apple?».

«Трамп не позволяет использовать оборудование Huawei, тогда давайте не будем использовать продукцию Apple. Также мы не должны покупать телефоны, которые используют чипы от Qualcomm», — приводит издание характерные комментарии пользователей Weibo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции в штаб-квартире компании Huawei глава компании Жэнь Чжэнфэйзаявил, что меры, принятые администрацией США, замедлят, но не остановят развитие китайской компании.