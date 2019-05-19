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Глава Huawei заявил, что санкции США не остановят развитие компании

Политика

Huawei продолжит разработку собственных чипов, чтобы не зависеть от американских технологий

Глава Huawei заявил, что санкции США не остановят развитие компании
Иллюстрация: Huawei.com
Жэнь Чжэнфэй

Шэньчжэнь, Китай, 19 мая 2019, 09:24 — REGNUM  Запрет на поставки в США оборудования китайской компании Huawei замедлит, но не остановит её развитие, заявил основатель и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Шэньчжэне. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Чжэнфэй сообщил, что компания не делала ничего противозаконного, поэтому решение администрации президента США Дональда Трампа о включении Huawei в «чёрный список» является безосновательным. Он подчеркнул, что американские санкции окажут ограниченное влияние на бизнес Huawei и не смогут помешать её развитию в долгосрочной перспективе.

Основатель компании отметил, что Huawei продолжит разработку собственных чипов для того, чтобы уменьшить влияние запрета на поставки американских технологий и оборудования.

По данным издания, Huawei ежегодно закупает комплектующие на общую сумму около $67 млрд, при этом на долю американских поставщиков приходится около $11 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий запрет на ввоз и использования технологий и услуг, которые производятся «иностранными противниками», включая компанию Huawei. Также министерство торговли США ввело заперт на продажу американских технологий этой китайской компании.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали, что Huawei давно готовилась к жестким санкциям США

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