Сеул, 19 мая, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung исправила проблемы, приведшие к переносу старта продаж первого гибкого смартфона Galaxy Fold. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли.

Www.samsung.com Смартфон Galaxy Fold

По данным издания, специалисты Samsung внесли два изменения в конструкцию гибкого смартфона. Во-первых, края защитной плёнки были убраны под крышку экрана, что должно затруднить её отслаивание. Во-вторых, был уменьшен зазор в шарнире, сквозь который внутрь устройства могла попадать пыль, влияющая на работу дисплея.

Отмечается, что сейчас Samsung тестирует изменённые смартфоны. Ожидается, что новый график продаж будет представлен через несколько недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Samsung объявили о переносе старта продаж смартфонов Galaxy Fold, запланированного на 26 апреля. Отмена запуска продаж была вызвана проблемами с устройствами, которые были выданы журналистам для тестирования.