Складной смартфон Galaxy Fold от Samsung не выйдет на рынок из-за проблем

Сеул, , 23:08 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics приняла решение отложить выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold, так как они очень быстро ломаются. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Galaxy Fold — это первый складывающийся смартфон от Samsung. Суть новшества в том, что в сложенном состоянии гаджет можно использовать как смартфон, а если его разложить, то получается небольшой планшет. Данный гаджет имеет два экрана — 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Соответственно, первый экран работает в режиме смартфона, второй — в режиме планшета.

Samsung Electronics раздала Galaxy Fold ряду журналистов для тестирования и обзоров, но при эксплуатации этих смартфонов сразу же были выявлены проблемы. Оказалось, что складной экран очень быстро выходит из строя. Именно в связи с этим компания и решила отложить выпуск новых смартфонов на рынок.

«Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold. Мы планируем сообщить дату релиза в ближайшие недели», — заявили в Samsung.

Также в Samsung пояснили, что по предварительным данным, проблема возникает при сгибании устройства в верхней и нижней частях экрана. Чтобы устранить проблему инженеры Samsung собираются усилить защиту экрана и разработать более подробную инструкцию для эксплуатации гаджета.