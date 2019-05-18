Москва, 18 мая, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В Москве на Троекуровском кладбище захоронили часть праха журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь на церемонию прощания с Сергеем Доренко

«Часть праха (Сергея Доренко) захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации», — отмечается в сообщении радиостанции.

Согласно желанию покойного, вторую часть праха рaзвеют нaд горой Митридaт в Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2019 г. в Москве скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Во время езды на мотоцикле 59-летнему сотруднику СМИ стало плохо, он потерял управление, выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Причиной смерти журналиста, которого не удалось спасти медикам, стал разрыв аорты.

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