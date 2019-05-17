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В Москве простились с Сергеем Доренко — фоторепортаж

Общество

Сергей Доренко завещал кремировать свое тело

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В Москве простились с Сергеем Доренко — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Сергеем Доренко

Москва, 17 мая 2019, 14:36 — REGNUM  На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. На прощание с журналистом пришли сотни людей, включая его родных и друзей. Для коллег был организован специальный шатёр с горячими напитками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очередь на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь на церемонию прощания с Сергеем Доренко
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Дмитрий Киселёв
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Киселёв
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Константин Эрнст
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Константин Эрнст

На церемонии прощания присутствовали журналисты Дмитрий Киселёв и Алексей Венедиктов, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Павел Лунгин, бывшая супруга Марина, друзья и родные покойного. У гроба с телом Сергея Доренко сидели дочери от предыдущего брака Ксения и Екатерина, вдова Юлия и мать журналиста. В зал прощания приносили венки: от президента России, «Первого канала», «Союза журналистов России», от друзей и коллег Доренко.

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Дочери Сергея Доренко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дочери Сергея Доренко
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Церемония прощания с Сергеем Доренко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Сергеем Доренко
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Семья Сергея Доренко на церемонии прощания
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Семья Сергея Доренко на церемонии прощания

После окончания церемонии традиционного выноса гроба не было, так как, согласно воле покойного, тело должно быть кремировано. Напомним, Сергея Доренко не стало 9 мая — журналист скончался от разрыва аневризмы аорты. Ему было 59 лет. Первая церемония прощания с главредом радиостанции «Говорит Москва» не состоялась, так как дочери покойного настояли на проведении экспертизы для того, чтобы убедиться, что их отец не был отравлен.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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