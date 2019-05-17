Москва, 17 мая, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, нефтяным котировкам сильнейшую поддержку оказывает факт эскалации вооружённого конфликта в Персидском заливе на фоне диверсий в порту ОАЭ против нефтяных танкеров Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Нефть

«Также не малую роль играет воинствующая риторика Ирана, возмущённого введением санкций со стороны США и угрожающей перекрытием Ормузского пролива для судоходства. При этом США направили в Персидский залив свою авианесущую группировку», — отметил эксперт.

Все эти факты играют на радость быкам, которые спекулятивно взвинчивают цены на нефть. Если ситуация не будет урегулирована должным образом, цены на нефть могут вырасти до $75 баррель марки Brent.

«С другой стороны, положительная статистика коммерческих запасов нефти США еще никак не отразилась на рынке, и возможно при неблагоприятном стечении обстоятельств можно будет увидеть снижение цены на нефть марки Brent до $69 за баррель», — полагает Лисицын.

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