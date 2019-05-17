Санкт-Петербург, 17 мая, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Петербурге начался первый фестиваль фантастики, комиксов и гик-культуры Comic Con Saint-Petersburg 2019, передает 17 мая корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Главная сцена на Comic Con Saint-Petersburg 2019

На территории выставочного комплекса Ленэкспо собираются художники, комиксисты, косплееры, представители сувенирных магазинов и геймеры. Сразу со входа гостей встречают гигантские стенды «Звёздные войны» от LEGO и интерактивная зона видеоигр от Nintendo.

В первые часы мероприятия перед гостями с презентациями новых комиксов и с планами на грядущий год выступили издательства BUBBLE и «Другое издательство», после них с необычном форматом мюзикла об информационных технологиях на сцене появилась компания «Дикий Digital», представляя новое приложение с «живыми» комиксами Russian Hackers Comics.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Презентация издательства

После этого под аплодисменты публики ведущие провели гостевое косплей-дефиле, при котором участники фестиваля, непрофессиональные или начинающие косплееры, могут показать свои наряды публике: регистрация на шоу проводится непосредственно перед его проведением, и у каждого выступающего есть 30 секунд на выход. Гостевое косплей-дефиле будет проводится каждый день фестиваля.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей Форреста Гампа

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Гостевой косплей

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей женской версии Человека Паука

На аллее художников посетители могут приобрести открытки, плакаты и арты непосредственно от их авторов, а также заказать собственный портрет или скетч на любую тему, и получить его прямо на фестивале. При этом в рамках аллеи автограф-сессии проводят и именитые комиксисты — например, можно заказать рисунок у Маттео Скалеры, итальянского художника, работавшего над историями о Мстителях, Дэдпуле, Людях Икс.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Маттео Скалера

В течение дня в кинозале состоятся эксклюзивные показы и предпремьеры фильмов, сериалов и анимационных лент, вроде спецвыпуска мультсериала «Время приключений» — «Копья» (8 серий за 88 минут) от Cartoon Network. Разнообразные конкурсные активности дают гостям возможность выиграть памятные призы — книги, коробки-сюрпризы, фигурки любимых персонажей.

Comic Con Saint-Petersburg 2019 пройдет в течение трёх дней — 17, 18 и 19 мая в павильоне №7 Ленэкспо. Для участников фестиваля организаторы запустили бесплатные автобусы от м. Приморская.

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