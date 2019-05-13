Впервые в Петербург пройдёт фестиваль поп-культуры Comic Con

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль поп-культуры Comic Con Saint Petersburg 2019: с 17 по 19 мая в «Ленэкспо» соберутся актеры, косплееры, авторы комиксов, геймеры, художники и любители фантастики, фэнтези и аниме.

В течение трех дней гости фестиваля смогут пообщаться со звездными представителями любимых игр и сериалов. На конвенте звезда сериала «Игра престолов» Иван Реон (исполняющий роль Рамси Сноу) проведет автограф-сессию, все желающие смогут также сфотографироваться с кумиром. Стефан Капичич, сыгравший в фильме «Дэдпул» супергероя Колосса и принимавший участие в озвучке мультипликационной антологии «Любовь, смерть и роботы», также встретится со своими фанатами и обсудит в кинозале особенности работы с кинокомиксами Marvel. Исполнители ролей дроидов в компьютерной игре Detroit: Become Human Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр также порадуют геймеров своим присутствием.

На аллее авторов будут присутствовать как профессиональные художники, так и любители — они представят участникам конвента свои работы, которые можно будет приобрести по приятным ценам. Известный художник Мэтт Холлинсворт (чьему перу принадлежат графические истории о Соколином глазе и Джессике Джонс) нарисует скетч всем желающим и проконсультирует по вопросам создания комиксов. Вместе с ним приедет и хорватский комиксист Далибор Талажич, принимавший участие в разработке комиксов о Дэдпуле и Людях Х.

Книжные издательства представят публике новые тома графических романов, в том числе эксклюзивные новинки. На фестивале можно будет приобрести различные сувениры с тематикой из любимых фантастических и фэнтези-вселенных.

Школа Саберфайтинга (битвы на световых мечах) покажут зажигательное шоу с боями на сцене для всех поклонников франшизы «Звездные войны», а представители крупных студий озвучки расскажут о нюансах своей индустрии. Например, представители «Кураж Бомбей» и «Кубик в кубе» в кинозале встретятся с любителями сериалов и кино лично, а сервис «Кинопоиск» проведет лекцию о юмористической озвучке.

Отдельным событием станет вручение профессиональной премии комикс-индустрии им. Казимира Малевича — первой российской премии для создателей комиксов.

Во время фестиваля состоится также несколько премьерных показов кинолент и аниме-картин: например, состоится презентация первого отечественного интерактивного сериала Digital Доктор и показ комедии «Плейбой под прикрытием» (премьера в России назначена на 23 мая).

Конкурс косплея, интерактивные викторины по популярным фильмам, развлечения с призами для посетителей и множество интересных событий пройдут на территории выставочного павильона №7 в «Ленэкспо».

Фестиваль Comic Con Saint Petersburg 2019 проходит при поддержке крупнейшего российского фестиваля Comic Con Russia, который состоится в шестой раз в октябре 2019 года в Москве.

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