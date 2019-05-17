Москва, 17 мая, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Северный морской путь должен стать стимулом для российского судостроения. О существующих проблемах в этой области рассказал начальник отдела департамента судостроительной промышленности Минпромторга РФ Николай Шабликов в ходе совещания по плану развития инфраструктуры Севморпути (СМП) и прибрежных территорий.

Timur V. Voronkov Северный морской путь

Напомним, план развития инфраструктуры СМП разрабатывается госкорпорацией «Росатом» в согласовании с Минтрансом России. По поручению президента России Владимира Путина документ должен быть предоставлен в федеральное правительство в июне 2019 года.

По словам Николая Шабликова, в документе не отражена стратегия развития отечественного судостроения.

«Неправильно закладывать в таком документе возможность закупки судов за рубежом. Мы должны определить операции, которые будут исполняться исключительно судами, построенными в России», — считает представитель Минпромторга. Он также напомнил о законопроекте, который предусматривает приоритет работы в Арктике судов, построенных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, суть законопроекта, предложенного весной 2018 года Минпромторгом, заключается в запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых непосредственно в российской части Арктики. Российское «происхождение» должно быть также у судов ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и судов для шельфовых ресурсных исследований.

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Активного развития отечественного судостроения не получится без серьезной модернизации производственных мощностей: российские верфи сегодня не готовы выполнить большой заказ для арктических морских перевозок, уверен Шабликов.

Несмотря на то, что отечественный флот постепенно пополняется новыми судами, доля перевозок внешних торговых грузов судами под российским флагом составляет 1% от общего количества. По мнению Алексея Клявина, президента Российской палаты судоходства, одной из причин тому является несовершенство российского законодательства. Судовладельцы избегают многочисленных согласований в ведомствах и надзорных органах — и охотнее привлекают к работе суда под иностранным флагом.