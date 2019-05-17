Москва, 17 мая, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Пенсионный фонд РФ оцифровал все трудовые книжки граждан страны, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Несмотря на отсутствие принятого закона (Государственной думой), ПФР уже оцифровал все трудовые книжки», — сообщили в ПФР.

Отмечается, что соответствующий законопроект Министерство труда и социальной защиты намерено внести в нижнюю палату парламента до конца июля. Сейчас проект закона находится на рассмотрении правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что электронные трудовые книжки появятся в 2020 году. При этом работодатели смогут вести бумажные трудовые книжки для тех граждан, которые этого пожелают. ПФР начнет принимать электронные трудовые книжки с 1 января следующего года.

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