Минск, 17 мая, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Что обсуждали на личной встрече в начале мая посол Белоруссии в Нигерии Вячеслав Бриль с управляющим директором Национальной нефтегазовой корпорации Нигерии Майканти Бару и какое отношение их разговор имеет к претензиям Александра Лукашенко к Москве, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Посол Беларуси в Нигерии В.С. Бриль встретился с управляющим директором Национальной нефтегазовой корпорации Нигерии М.Бару

Как только Минску нужно выбить из России очередную подачку, он начинает пытаться демонстрировать «нефтяную независимость» от нее. Так было в 2010 году с демонстративной закупкой азербайджанской и венесуэльской нефти для белорусских нефтеперабатывающих заводов (НПЗ). Несмотря на громкие заявления официальных белорусских лиц, что альтернатива российской нефти — это серьезно и надолго, эксперименты были свернуты уже в 2012 году. Такая же судьба постигла поставку в 2017 году иранской нефти.

Все эти закупки делались небольшими относительно мощностей белорусских НПЗ партиями и быстро сворачивались, поскольку при всех прочих российская нефть, конечно, обходится Белоруссии дешевле. Теперь, похоже, тот же маневр Лукашенко пытается провернуть в Нигерии. В риторике о диверсификации и независимости ничего не изменилось, но нынешним поводом может служить желание как «компенсировать» российский налоговый маневр в нефтяной сфере, так и нагреть руки на инциденте с хлорорганикой, обнаруженной в российской нефти, поставлявшейся по нефтепроводу «Дружба». Но вряд ли нигерийская нефть покажет в Белоруссии иные результаты, чем те, которые были достигнуты венесуэльской или иранской.

Читайте статью Георгия Шкловского «Нигерийская нефтяная авантюра Лукашенко».