Москва, 16 мая, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Персональные данные клиентов туристических агентств из базы «Слетать.ру», специализирующегося на подборе туров, попали в открытый доступ. Об этом 16 мая сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

Издание пишет, что в течение определённого времени к базе «Слетать.ру», в которой находилась информация о личных данных клиентов, мог получить доступ мог любой желающий. Эксперты DeviceLock сообщили об этой проблеме администрации сервиса 10 мая 2019 года, в результате чего доступ был закрыт.

Отмечается, что в этой базе содержалась информация о логинах и паролях пользователей, их паспортных данных, а также электронной почте. Стоит отметить, что представители «Слетать.ру» и Ассоциации туроператоров России отказались от комментариев.

Читайте также: Как за пользователями WhatsApp следили через звонки

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в открытом доступе оказались личные данные главы правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом сообщил руководитель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, он провёл анализ восьми сайтов государственных органов.