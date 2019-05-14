Вашингтон, США, , 12:02 — REGNUM

Хакеры, используя функцию звонков в сервисе WhatsApp, устанавливали на гаджеты пользователей шпионские программы, сообщает Financial Times.

Отмечается, что вредоносные программы устанавливались как на смартфоны с Android, так и iOS. При этом пользователям даже не нужно было отвечать на звонки, а данные о входящем звонке не отображались в списке вызовов.

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По данным издания, вредоносное программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group. Пока не ясно, сколько именно гаджетов стало жертвой злоумышленников, поскольку собственное расследование WhatsApp было начато недавно — «брешь» была обнаружена в начале мая.

Отметим, что сервисом пользуются около 1,5 млрд человек по всему миру.

Напомним, в 2018 году стало известно, что сообщения пользователей мессенджера WhatsApp могут перехватить и откорректировать хакеры, в том числе и для глобального распространения «фальшивых новостей».

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