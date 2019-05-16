Москва, 16 мая, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 15 мая завершились снижением. Российская валюта подорожала к доллару США на 0,49%, до 64,65 руб., к евро — на 0,42%, до 72,44 руб., к фунту — на 0,99%, до 83,02 руб. Укреплению рубля способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Первый — успешные аукционы Минфина РФ. Ведомство разместило в среду ОФЗ на сумму 134,746 млрд рублей. ЦБ РФ в своем докладе «Обзор рисков финансовых рынков» отметил в апреле 2019 года увеличение вложений в ОФЗ на 183 млрд рублей со стороны нерезидентов.

Второй фактор — Дональд Трамп. Он собирается отложить повышение пошлин на европейские автомобили. Третий — повышение нефтяных котировок, четвертый — подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

Сегодня, 16 мая, баррель Brent торгуется в небольшом плюсе (+0,25%). Скорее всего, участники рынка не обратят на это внимание. Торги на Мосбирже откроются вблизи вчерашних закрытий.

Техническая картина на внутреннем валютном рынке сдвинулась в сторону продавцов валюты. Сегодня в первой половине торгов ожидается консолидация около уровня 64,60 руб., во второй — снижение до 64,35 руб.

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