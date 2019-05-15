Нью-Йорк, США, 15 мая, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит начали день торгов в минусе — на настроения инвесторов влияют относительно слабые экономические данные США и Китая и опасения глобального спада из-за продолжающейся торговой войны Пекина и Вашингтона, 15 мая передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones снизился на 149,16 пункта (0,58%), до 25 382,89 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,19 пункта (0,39%), до 2823,22 пункта, индекс Nasdaq снизился на 18,11 пункта (0,23%), до 7716,38 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая, после взаимного введения пошлин на товары Китая и США, индексы Уолл-стрит оказались глубоко в «красной зоне». Тем не менее, 14 мая рынок почти восстановил позиции в ответ на «миролюбивые» комментарии президента США Дональда Трампа.

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