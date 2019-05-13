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Индексы Уолл-стрит несутся вниз из-за обострения торговой войны США и Китая

Экономика

Dow Jones упал до 25 568,06 пункта

Нью-Йорк, США, 13 мая 2019, 17:13 — REGNUM  Фондовый рынок США открылся в глубоком минусе после объявления о введении Соединенными Штатами и Китаем взаимных ввозных пошлин на товары, 13 мая передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 374,31 пункта (1,44%), до 25 568,06 пункта, индекс S&P 500 упал на 41,21 пункта (1,43%), до 2840,19 пункта, индекс Nasdaq упал на 196,87 пункта (2,49%), до 7720,07 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Китай объявил о введении 20−25% пошлин на $60 млрд американских товаров. Ранее США ввели 25% тариф на товары из Китая.

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