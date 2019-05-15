Москва, 15 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила укрепление 15 мая. Днём курс прибавил почти 1% за последние два дня и обосновался вблизи отметки в 64,77 за доллар США. На стороне рубля выступают такие факторы как: дорожающая нефть, переговоры представителей США и РФ в Сочи, а также сегодняшние аукционы Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, согласно которому страны ОПЕК+ уменьшили добычу на дополнительные 3 тыс. баррелей в сутки в апреле. Итого, производители нефти перевыполнили план по сокращению активности почти на 50%, тогда как, согласно прогнозам картеля, спрос на топливо в 2019 году окажется выше, чем ожидалось — американские сланцевые компании заметно снизили предложение», — отметил эксперт.

Несмотря на отсутствие каких-либо подвижек в отношениях двух стран, недавняя встреча госсекретаря США с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным внушила инвесторам оптимизм касательно возможного прогресса в будущем.

«Таким образом, на сегодняшнем аукционе Минфина ожидается очередной ажиотажный спрос на ОФЗ: ведомство планирует привлечь более 415 млрд рублей. Российская валюта гораздо более устойчива к последним потрясениям на глобальных рынках, чем другие валюты развивающихся стран, в том числе и благодаря высокому спросу на отечественный госдолг. Курс рубля ожидается в диапазоне 64,75 — 64,80 за доллар, — считает Николаев.

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