Рубль «чувствует себя» комфортно

Москва, , 12:26 — REGNUM Наиболее важным фактором для валютных рынков сейчас является торговая сделка между США и Китаем и будет ли она заключена, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Сигналы, которые в большей степени идут от Трампа, противоречивы. Буквально на прошлой неделе он угрожал Китаю, а уже 14 мая заявил, что у США с Китаем сейчас небольшие разногласия. На этом фоне нервозность на рынках сохраняется и выражается высокой волатильностью», — отметил эксперт.

Если говорить о перспективах рубля, то они не сильно изменились. Падение может усилиться на фоне распродаж активов EM. Единственное, падение рубля будет плавным и медленным, потому что пока он имеет поддержку со стороны нефти, но уже в начале лета есть вероятность, что поддержку национальная валюта потеряет. Высока вероятность, что сделка об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ будет завершена.

«В ближайшее время ожидается рост валютной пары доллар/рубль к отметке 65,90. В случае обновления этой отметки стоит ожидать ускорение роста», — полагает Исмаилов.

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