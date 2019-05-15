Москва, 15 мая, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Самым лучшим городом России для семейных путешествий назван Санкт-Петербург. За него отдали голоса 41% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Excurspb.ru Фонтаны Петергофа. Санкт-Петербург

Вторую строчку рейтинга для путешествия всей семьей занял город Сочи в Краснодарском крае (20%), на третьей строчке — Ялта в Крыму (11%).

Также в пятёрке лидеров популярных для семейных путешествий и отдыха российских городов оказались Евпатория (9%) и Казань — (7%).

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.

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