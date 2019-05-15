Баку, 15 мая, 2019, 15:17 — ИА Регнум. «15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко», — сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Gulustan Добыча нефти. Баку. Азербайджан

Подробности переговоров не сообщаются. Совмин Белоруссии не анонсировал программу визита.

Известно, что в правительстве Ляшенко курирует нефтепереработку и участвует в переговорах с Россией по нефтегазовой проблематике. До назначения вице-премьером он возглавлял госконцерн «Белнефтехим».

Ранее официальный Минск заявлял о намерении в 2019 году импортировать альтернативную российской нефть, рассматривая поставки из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. МИД Белоруссии сообщал о ведущихся переговорах.

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Во время белорусско-российской «нефтяной войны» 2010 года Азербайджан и Венесуэла поставляли нефть на белорусские НПЗ. Тогда первый зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко (ныне посол РБ в России) заявлял, что такие поставки выгодны, однако с ним не соглашались независимые эксперты. По их оценкам, официальный Минск не может себе позволить долго переплачивать за азербайджанскую нефть, а Баку не согласен делать скидки.