Москва, 15 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Новый автомобиль Porsche Cayenne S Coupe появится в России в октябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

«Автостат» Porsche Cayenne S Coupe

Сообщается, что российские дилеры Porsche уже начали прием заказов на спорткар.

Под капотом новинки 2,9-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 440 л. с. Максимальный крутящий момент движка — 550 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется за 5,0 секунды.

Новый SUV-купе имеет три дополнительных облегченных спортивных пакетов комплектации. Они позволяют разогнать авто с 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды. При этом максимальная скорость машины составляет 263 км/ч.

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